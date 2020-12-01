Еще 70 станций велопроката откроют в Москве в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В следующем году в Москве откроется еще 70 станций велопроката, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

"С каждым годом сеть "Велобайка" активно расширяется: в этом сезоне число станций увеличилось на 134, до 662 штук, а велосипедов – на 1 тысячу, до 6,1 тысячи. В следующем году будет добавлено 70 новых станций, а велопарк пополнится еще на 1 тысячу устройств", – говорится в сообщении.

В 2020 году станции велопроката открылись в 20 новых районах столицы вблизи транспортно-пересадочных узлов МЦК, напомнили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении самого длинного сезона велопроката в Москве. Мэр отметил, что с начала года зафиксировано 5,7 миллиона поездок. Это на 700 тысяч поездок больше, чем в 2019-м.