Расписание движения поездов на Казанском направлении МЖД изменится в ноябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Расписание движения поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в ноябре из-за ремонтно-путевых работ на станциях Гжель и Кривандино, на перегонах Авсюнино – Шатура и Алпатьево – Фруктовая. Об этом сообщается на сайте магистрали.

В МЖД уточнили, что железнодорожники будут производить замену стрелочных переводов на станции Гжель 3 ноября с 00:40 до 10:40, а также на станции Кривандино 4 и 5 ноября с 21:40 до 07:40 и 8 ноября с 05:25 до 15:25.

Завершающий этап капремонта пути, во время которого специалисты обновят 1,1 километра железнодорожного полотна, заменят рельсошпательную решетку, очистят щебеночный балласт и уложат бесстыковый путь, будет проведен во время технологических окон на станции Кривандино 1–3, 7 и 8 ноября с 06:00 до 16:00. На участке Шатура – Кривандино ранее провели ремонт 10,2 километра главного пути.

По данным пресс-службы магистрали, на перегоне Авсюнино – Шатура железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы 9 и 10 ноября с 08:00 до 16:00, 13–15 ноября с 08:00 до 14:00. На участке Алпатьево – Фруктовая – 18 ноября.

"В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек проследует по укороченному маршруту, некоторые поезда временно выведут из графика", – отметили в сообщении.

В МЖД посоветовали пассажирам заранее ознакомиться с изменениями в расписании курсирования пригородных поездов на вокзалах, остановках, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что в ноябре изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД и МЦД-1. Это связано с развитием инфраструктуры. Работы в основном будут проводиться по ночам с 1 по 30 ноября, но на графике все же отразятся.

Расписание пригородных электричек изменят 4–6 ноября