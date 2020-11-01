Деревянный парящий мост появится на территории ЖК "Румянцево парк" в ТиНАО

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Деревянный парящий мост с ротондой и гамаками построят на территории жилого комплекса "Румянцево парк" в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий Москвы.

ЖК состоит из трех корпусов на 4 246 квартир. Комплекс возводящихся в 3 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, рядом со станцией "Саларьево" Сокольнической линии метро.

Благоустройство территории первого корпуса ЖК выполняется по проекту компании AFA. В оформлении используют морскую гальку, песок, грунт, травяной газон и дерево.

Сейчас завершаются работы по ландшафтному дизайну двора и высадке деревьев и цветников, продолжается монтаж пешеходных дорожек и укладка тротуарной плитки. Уже смонтированы высокие уличные фонари. Ведется монтаж детского оборудования.

Там же возводится детский сад на 200 мест. В нем единовременно смогут разместиться восемь детских групп. трехэтажное здание состоит из трех корпусов, выполненных в виде домиков.

В детсаду появятся методические и медицинские кабинеты, зал для музыкальных занятий и детских утренников, физкультурный зал, кабинет для психолога и логопеда, отдельная кружковая. На объекте уже завершены монолитные работы.

Ранее в ТиНАО выставили на торги 15 участков под индивидуальное жилищное строительств. Приобрести участки можно в Кленовском, Вороновском, Роговском, Новофедоровском и Внуковском поселениях.