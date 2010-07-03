Коммунальные службы перейдут на усиленный режим в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские коммунальные службы усилят режим работы в ноябрьские праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"В связи с наступающими праздниками с 2 по 5 ноября столичные коммунальные службы переходят на особый режим работы. На всех предприятиях комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – сказал Бирюков.

По словам заместителя мэра, для обеспечения слаженной работы коммунальных служб уже подготовлены запасы резервного топлива, усилен контроль за работой электросетей и соблюдением мер безопасности.

"В оперативной готовности находятся одна тысяча 429 бригад и одна тысяча 449 единиц специализированной техники. Подготовлено 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, а также три аварийных источника теплоснабжения", – добавил Бирюков.

Уточняется, что в людных местах будут дежурить сотрудники личного состава департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, МЧС России и добровольцы.

В эти выходные страна будет отмечать День народного единства. С 2 по 4 ноября по случаю праздника пройдет масштабный фестиваль с ярмарками, мастер-классами, концертами. Ожидается более 150 выступлений творческих коллективов на разных площадках фестиваля.