Коммунальные службы перейдут на усиленный режим в праздники

Городские коммунальные службы усилят режим работы в ноябрьские праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
"В связи с наступающими праздниками с 2 по 5 ноября столичные коммунальные службы переходят на особый режим работы. На всех предприятиях комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – сказал Бирюков.
По словам заместителя мэра, для обеспечения слаженной работы коммунальных служб уже подготовлены запасы резервного топлива, усилен контроль за работой электросетей и соблюдением мер безопасности.
"В оперативной готовности находятся одна тысяча 429 бригад и одна тысяча 449 единиц специализированной техники. Подготовлено 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, а также три аварийных источника теплоснабжения", – добавил Бирюков.
Уточняется, что в людных местах будут дежурить сотрудники личного состава департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, МЧС России и добровольцы.
В эти выходные страна будет отмечать День народного единства. С 2 по 4 ноября по случаю праздника пройдет масштабный фестиваль с ярмарками, мастер-классами, концертами. Ожидается более 150 выступлений творческих коллективов на разных площадках фестиваля.
Чем заняться в столице в ноябрьские праздники
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