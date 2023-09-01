Группа "Руки вверх!" и Полина Гагарина выступят на Дне города в "Лужниках"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В спортивном комплексе "Лужники" состоится концерт в честь Дня города 9 сентября. Он пройдет в рамках Московского урбанистического форума, сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.

"В номерах популярных исполнителей, спортсменов и артистов балета будут отражены история столицы и изменения, которые произошли во всех сферах жизни за последние 12 лет", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Согласно информации, мероприятие начнется в 18:00. На нем выступят Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Александр Скляр, Олег и Родион Газмановы, группа "Руки вверх!" и другие артисты.

"Главная особенность представления – возможность увидеть настоящий город в миниатюре. Зрители изучат карту с Садовым, Бульварным, Третьим транспортным и Московским центральным кольцом, Московскими центральными диаметрами, дорожными развязками", – говорится в сообщении.

На Большой спортивной арене можно будет увидеть знаковые места о направлениях жизни города и такую важную инфраструктуру, как ВДНХ, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Дом культуры "ГЭС-2", Северный речной вокзал, парк "Зарядье", а также инновационный кластер "Ломоносов".

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 сентября, на МУФ в парке "Зарядье" выступит автор-исполнитель Retunec – финалист национального проекта "Универвидение. Авторы" и победитель блогерского реалити-шоу. Исполнитель споет песни на сцене Большого амфитеатра парка в 18:30. После этого, в 19:30, состоится выступление резидента арт-кластера "Таврида" Айвана, который принимал участие в музыкальных телешоу.

В воскресенье, 3 сентября, на сцене Большого амфитеатра выступит участница шоу "Голос-4" Юлия Райнер с композициями "Говори", "Сильнее тебя", "Океаны" и "Тонем".

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