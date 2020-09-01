Ряд автобусных маршрутов в столице изменят 2 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд автобусных маршрутов в столице скорректируют в среду, 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

"2 сентября с 10:00 автобусы № 227, 518, 611, 707, 890, 1147 при движении из центра в районе станции метро "Тропарево" вместо дублера поедут по основному ходу Ленинского проспекта", – сообщили в организации.

Кроме того, изменится местоположение остановки "Метро "Тропарево". Вышеупомянутые автобусы будут делать остановку на основном ходе Ленинского шоссе, у выхода из метро № 3.

В Мосгортрансе объяснили, что изменения вносятся на время проведения мероприятия у памятника героям-автомобилистам. После его окончания общественный транспорт будет ходить по прежней схеме.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 сентября возобновилось движение автобусов специальных школьных рейсов. Речь идет о маршрутах № т55, 611, 627к, 706, 723, 740, 820. Кроме того, школьники могут воспользоваться общественным транспортом маршрутов № 11, 12, 399, 419 и 822.

