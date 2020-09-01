В столице возобновляются автобусные маршруты для школьников

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 1 сентября в столице возвращаются автобусы специальных школьных рейсов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Для учащихся снова доступны маршруты № т55, 611, 627к, 706, 723, 740, 820. Также возобновляется движение общественного транспорта по маршрутам № 11, 12, 399, 419 и 822. С помощью этих маршрутов школьники смогут быстрее добраться до образовательных учреждений.
Автобус № 822 теперь будет следовать через Яузскую аллею до платформы Яуза. Кроме того, по пути автобусы будут останавливаться возле станции Белокаменная Московского центрального кольца.
При движении от платформы Яуза автобусы будут двигаться по Яузской аллее и Белокаменному шоссе к остановке "Учебный центр Минздрава". Затем они поедут по своему маршруту до станции метро "Бульвар Рокоссовского".
Ранее столичным жителям порекомендовали заранее приобретать билеты для проезда на транспорте. В Дептрансе также напомнили, что их можно продлить, если срок действия пришелся на режим самоизоляции.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах РФ. В столице линейки пройдут только для первоклассников. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.
Столичных родителей просят соблюдать дистанцию и масочный режим на территории школ
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