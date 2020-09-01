Реставрацию мозаичного панно во Дворце пионеров планируется завершить в ноябре

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Реставрацию мозаичного панно, которое располагается во Дворце пионеров на Воробьевых горах, планируется закончить в ноябре этого года, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

В ведомстве рассказали, что панно является частью декоративного бассейна, который располагается на улице Косыгина, доме 17. В настоящее время продолжается его реставрация. Бассейн входит в состав выявленного объекта культурного наследия "Дворец пионеров и школьников имени 40-летия Всесоюзной пионерской организации", добавили в Мосгорнаследии.

Отмечается, что в рамках реставрации усилят конструкции подпорных стен панно и лестниц и восстановят их гидроизоляцию. Также отремонтируют гранитные лестницы памятника, воссоздадут металлические ограждения на верхнем уровне панно.

"Мастера сначала бережно расчищают участки смальтового панно, затем тщательно подбирают цветовую палитру вновь воссоздаваемых частей рисунка, который включает в себя по три оттенка синего и красного цветов. Завершается же все укладкой отреставрированной смальты на предварительно забетонированную поверхность панно", – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее стало известно, что дом купца Дмитрия Виноградова ждет реставрация. Здание площадью более 530 квадратных метров находится в шаговой доступности от станций метро "Пролетарская" и "Крестьянская Застава".

