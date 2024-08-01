Депутат МГД Герасимов: сквер в Кунцеве могут назвать в честь героев-молодогвардейцев

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Озелененной территории на улице Молодогвардейской могут присвоить официальный статус сквера и название "Сквер героев-молодогвардейцев". Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в ходе встречи с активом молодежной палаты района Кунцево и районной организации инвалидов.

"У нас есть ответ департамента культурного наследия столицы, что да, есть согласование, но теперь мы переходим в стадию того, чтобы на "Активном гражданине" жители Кунцево проголосовали", – отметил Герасимов.

Согласно предоставленному ответу, по итогам голосования москвичей на "Активном гражданине" вопрос будет окончательно рассмотрен на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города.

Ранее с просьбой оказать содействие в присвоении озелененной территории, находящейся у дома 29, корпуса 1, по улице Молодогвардейской, статуса "Сквер героев-молодогвардейцев" обратились представители молодежной палаты района Кунцево. В поддержку инициативы были собраны подписи москвичей.

"С 21 июня мы начали сбор подписей. Уже более 300 удалось собрать за 10 дней", – сказал в ходе встречи член молодежной палаты района Кунцево Даниил Черников.

В свою очередь, председатель местного отделения Всероссийского общества инвалидов района Кунцево Ольга Алексеева напомнила о том, что в марте этого года на данной озелененной территории состоялось торжественное открытие памятника "Героям-молодогвардейцам".

"После того как прошло открытие, мы задумались о том, почему бы не назвать этот сквер, который стал нашим самым главным центром культурной жизни района Кунцево, именно в честь героев-молодогвардейцев, и тем самым сохранить связь поколений", – добавила Алексеева.

Ранее сообщалось, что в районе Дорогомилово осенью обустроят единое пространство для отдыха. Там появятся спортивные площадки, скверы и прогулочная зона. Сейчас специалисты благоустраивают подходы к причалам Кутузовский и Сити-Багратион, расположенным на набережной Тараса Шевченко. Там сделают дорожки с экологичным покрытием и поставят фонари с энергосберегающими лампами.