Детскую площадку в Бескудниковском районе сохранят по просьбе местных жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По просьбам жителей в Бескудниковском районе столицы сохранят детскую площадку. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Ранее на ее месте планировалось построить коммерческий объект здравоохранения площадью 18,3 тысячи квадратных метров.

Под строительство отводился участок площадью 1,05 гектара. Решено благоустроить территорию с сохранением существующих детской площадки и площадки для выгула собак.

Ранее Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади и строительства под ней ТЦ с паркингом. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский Вал.