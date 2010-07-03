Первый участок парка в бывшей промзоне "Серп и молот" открыт для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первый участок парка "Зеленая река" на территории промзоны "Серп и молот" открыт для посетителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Стоит отметить, что после открытия всех участков "Зеленая река" займет 20% от общей застройки территории бывшей промзоны. В перспективе площадь "Зеленой реки" увеличится до 10 гектаров", – приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Одним из главных элементов на территории промзоны стал мост, который раскинулся над парком. Мост держится на 11 опорах-чашах, в которые высажены крупномерные деревья и вьющийся виноград. Сооружение позволит создать крытое общественное пространство с всесезонными зонами отдыха.

Всего на территории парка высажено более 180 деревьев высотой до 5 метров и 3,5 тысячи декоративных кустарников. Украшением парка стали 13 цветников. Для ухода за растениями предусмотрена автоматическая система полива.

По словам Пятовой, каждая зона парка имеет свой центральный компонент. Например, в одной зоне появилась 30-метровая пергола из натуральной лиственницы, в детском секторе представлена конструкция из натурального дуба с канатным лабиринтом.

Промзона "Серп и Молот" – одна из самых старых в столице. Сейчас здесь строится жилье с социальной инфраструктурой на 19 тысяч человек. Площадь застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров.

