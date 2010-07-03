Мост на бывшей территории завода "Серп и молот" планируют открыть летом

Мост на бывшей территории завода "Серп и молот" в столичном районе Лефортово планируют ввести в эксплуатацию летом текущего года, сообщил Сергей Собянин.
"Мост, который строится в бывшей промышленной зоне "Серп и молот", по конструкции будет настоящим арт-объектом. С приходом тепла начнется благоустройство", – написал Собянин в Twitter.
Мэр отметил, что мост украсят деревьями, вьющимся виноградом и подвесными растениями.
Как сообщалось ранее, мост протянется над парком "Зеленая река". Один из его пролетов будет состоять из двух полос для движения автомобилей и двусторонней велосипедной дорожки. Второй сделают пешеходным. Он будет извилистой формы с длинной скамьей, которая повторяет изгиб пролета.
11 опор моста представляют собой "чашу" высотой 3,5 – 4,3 метра и диаметром около трех метров.
Промзона "Серп и Молот" – одна из самых старых в столице. Сейчас здесь строится жилье с социальной инфраструктурой на 19 тысяч человек. Площадь застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.