Мост на бывшей территории завода "Серп и молот" планируют открыть летом

Фото: stroi.mos.ru

Мост на бывшей территории завода "Серп и молот" в столичном районе Лефортово планируют ввести в эксплуатацию летом текущего года, сообщил Сергей Собянин.

"Мост, который строится в бывшей промышленной зоне "Серп и молот", по конструкции будет настоящим арт-объектом. С приходом тепла начнется благоустройство", – написал Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что мост украсят деревьями, вьющимся виноградом и подвесными растениями.

Как сообщалось ранее, мост протянется над парком "Зеленая река". Один из его пролетов будет состоять из двух полос для движения автомобилей и двусторонней велосипедной дорожки. Второй сделают пешеходным. Он будет извилистой формы с длинной скамьей, которая повторяет изгиб пролета.

11 опор моста представляют собой "чашу" высотой 3,5 – 4,3 метра и диаметром около трех метров.

Промзона "Серп и Молот" – одна из самых старых в столице. Сейчас здесь строится жилье с социальной инфраструктурой на 19 тысяч человек. Площадь застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров.