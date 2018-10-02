Необычный мост возведут на территории бывшей промзоны "Серп и Молот"

Фото: stroi.mos.ru

На территории бывшего завода "Серп и Молот" в столичном районе Лефортово появится необычный мост. Он будет состоять из двух независимых пролетов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Мост протянется над парком "Зеленая река". Один из его пролетов будет состоять из двух полос для движения автомобилей и двусторонней велосипедной дорожки. Второй сделают пешеходным. Он будет извилистой формы с длинной скамьей, которая повторяет изгиб пролета.

11 опор моста представляют собой "чашу" высотой 3,5 – 4,3 метра и диаметром около трех метров. В чаши высадят рябины и виноград. От моста в парк спускаются пандусы для пешеходов и велосипедистов.

Мост позволит создать крытое общественное пространство с всесезонными зонами отдыха. Его построят в квартале "Свобода" проекта ЖК "Символ", который планируется сдать в конце 2019 года.

Промзона "Серп и Молот" – одна из самых старых в Москве. Сейчас здесь строится жилье с социальной инфраструктурой на 19 тысяч человек. Площадь застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров.