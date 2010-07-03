Психологические консультации можно получить в 13 парках Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В августе специалисты Московской службы психологической помощи будут принимать горожан в парках столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"С августа наши психологи присоединятся к работе павильонов "Здоровая Москва" в 13 парках столицы. Для москвичей будут проводиться лекции, тренинги и индивидуальные консультации", – рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.
Встречи с горожанами специалисты будут проводить как индивидуально, так и в группах. Жители и гости столицы смогут обсудить со специалистами вопросы взаимоотношения в семье, поговорить о душевном здоровье, разрешении конфликтов и личностном развитии.
Занятия пройдут в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском, Гончаровском и в парке Олимпийской деревни. Консультации также предусмотрены в скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", а также в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".
Получить бесплатную консультацию могут все желающие по будням с 16:00 до 18:00.
В павильонах "Здоровая Москва" ежедневно можно проконсультироваться с врачами, пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований. Более 40 таких павильонов работает в парках и зонах отдыха с 26 июня.
Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
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