В Москве пройдет музыкальный флешмоб в День железнодорожника

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Музыкальный флешмоб студенческих отрядов проводников пройдет на Белорусском вокзале в столице.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), мероприятие будет приурочено к Дню железнодорожника 1 августа.

Студенты, работающие в летний период проводниками, выступят перед пассажирами с танцевальным номером, а затем исполнят песни под гитару.

2 августа, в День воздушно-десантных войск (ВДВ), москвичей в Парке Горького и Парке Победы угостят гречневой кашей с тушенкой и сладким чаем.