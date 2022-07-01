Бочкарев: Центр самбо и центр бокса в "Лужниках" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Мосгосстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Международного центра самбо и центра бокса на территории спортивного комплекса "Лужники", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В ближайшее время объект начнут готовить к открытию. Уверен, что соревнования в комфортных для спортсменов и зрителей современных комплексах единоборств вызовут большой интерес у жителей и гостей столицы. А сами центры станут важной частью спортивной инфраструктуры города", – отметил он.

Бочкарев уточнил, что площадь комплекса превышает 45,6 тысячи квадратных метров, его фасады отделаны фибробетонными панелями, центральная часть здания облицована рельефными алюминиевыми панелями, также установлен медиаэкран повышенной четкости. С помощью структурного остекления на северном фасаде будет возможность наблюдать за тренировками спортсменов с улицы.

Кроме того, два центра для тренировок и соревнований по самбо и боксу будут расположены под общей крышей.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что разрешение на ввод центров в эксплуатацию было выдано на основании результатов итоговой проверки.

"Инспекторы комитета в рамках финальной проверки запрашивали техническую документацию по выполненным работам, результаты испытаний и экспертиз. Был произведен тщательный осмотр объекта", – уточнил он.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что процесс строительства горнолыжного кластера на Воробьевых горах находится на завершающей стадии, спуски откроются для спортсменов до конца года.

Он уточнил, что по распоряжению Сергея Собянина в рамках проекта строятся три горнолыжных спуска и один трамплин, а также подъемник и другая необходимая инженерная инфраструктура. По его словам, большая часть спортивного кластера будет предназначаться для детей.

