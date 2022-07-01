Бочкарев: Центр самбо и центр бокса в "Лужниках" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

10:22
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Мосгосстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Международного центра самбо и центра бокса на территории спортивного комплекса "Лужники", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В ближайшее время объект начнут готовить к открытию. Уверен, что соревнования в комфортных для спортсменов и зрителей современных комплексах единоборств вызовут большой интерес у жителей и гостей столицы. А сами центры станут важной частью спортивной инфраструктуры города", – отметил он.
Бочкарев уточнил, что площадь комплекса превышает 45,6 тысячи квадратных метров, его фасады отделаны фибробетонными панелями, центральная часть здания облицована рельефными алюминиевыми панелями, также установлен медиаэкран повышенной четкости. С помощью структурного остекления на северном фасаде будет возможность наблюдать за тренировками спортсменов с улицы.
Кроме того, два центра для тренировок и соревнований по самбо и боксу будут расположены под общей крышей.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что разрешение на ввод центров в эксплуатацию было выдано на основании результатов итоговой проверки.
"Инспекторы комитета в рамках финальной проверки запрашивали техническую документацию по выполненным работам, результаты испытаний и экспертиз. Был произведен тщательный осмотр объекта", – уточнил он.
Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что процесс строительства горнолыжного кластера на Воробьевых горах находится на завершающей стадии, спуски откроются для спортсменов до конца года.
Он уточнил, что по распоряжению Сергея Собянина в рамках проекта строятся три горнолыжных спуска и один трамплин, а также подъемник и другая необходимая инженерная инфраструктура. По его словам, большая часть спортивного кластера будет предназначаться для детей.
Новый спорткомплекс в "Лужниках" планируют открыть до конца 2022 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: