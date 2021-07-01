В ДИТ опровергли сообщения о внешнем вмешательстве в информсистемы мэрии

01 июля, 23:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Информация о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства столицы недостоверна. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города.
В ведомстве также опровергли появившуюся ранее информацию об утечках персональных данных пользователей, добавив, что не фиксировались сбои и в ЕМИАС.
"Сервисы получения QR-кодов работают в штатном режиме, получить их по-прежнему может любой гражданин, прошедший вакцинацию, переболевший коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющий отрицательный ПЦР-тест, полученный в одной из московских лабораторий, подключенных к ЕМИАС", – подчеркнули в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что в базе цифровых сертификатов нет информации о телефонах и адресах электронных адресах пользователей. Там указаны исключительно инициалы и даты рождения граждан.
Ранее СМИ распространили информацию о серьезном сбое на сайтах ЕМИАС Москвы. Якобы проблемы фиксировались на сайтах immune.mos.ru, mos.ru и gosuslugi.ru. Также хакеры якобы взломали базы вакцинированных, а мэрия приостановила внесение в нее новых данных и выдачу QR-кодов.
До этого специалист рассказал о возможных сценариях утечки персональных данных. По его словам, следует опасаться ошибок или недобросовестных действий сотрудников компании или партнеров организации. Кроме того, опасность представляет взлом IT-инфраструктуры со стороны злоумышленников.
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