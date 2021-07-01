Стеклянный пешеходный переход появится в районе станции МЦК Ростокино

12:28
Фото: archsovet.msk.ru
Стеклянный пешеходный переход через проспект Мира появится в районе станции Ростокино Московского центрального кольца (МЦК), передает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
"Павильон выполнят в светлых тонах с использованием светопрозрачных вставок. Его появление обеспечит транзит пассажиров через проспект Мира, кроме того, позволит связать территории района Ростокино с пассажирскими платформами Московского центрального кольца и остановочным пунктом Северянин Московской железной дороги", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Длина перехода составит 55 метров, высота – 3 метра, общая площадь – порядка 500 квадратных метров. Объект будет адаптирован для маломобильных граждан. Территорию вокруг конструкции благоустроят – создадут тротуары, высадят деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что в столице построят пешеходный мост через Водоотводный канал рядом с памятником Петру I. Проект строительства утвердил Сергей Собянин. Около нового моста на обеих набережных обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала.
"Москва сегодня": 10 новых мостов построят в столице до 2024 года
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