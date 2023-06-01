Два пешеходных перехода появятся на юге Москвы

Фото: Агенство "Москва"/Юлия Иванко

Под путями второго Московского центрального диаметра откроют два пешеходных перехода, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Они расположатся на улицах Ереванской и Медиков в Царицыне. По словам главы ведомства, столь необходимые для безопасности пешеходов подземные переходы готовы почти на 40% каждый.

"С вводом Московских центральных диаметров, движение поездов на которых предполагает большую интенсивность, необходимость строительства подобных сооружений в городе значительно возросла", – сказал Загрутдинов.

Длина перехода на улице Медиков составит 110 метров, ширина – не менее 4 метров, высота – не менее 2,3 метра. Там оборудуют три лестничных схода с накладными колясочными спусками и три лифта для маломобильных граждан.

Переход на Ереванской улице у дома № 28 протянется на 97,2 метра. У него будет три лестничных схода. Для маломобильных групп граждан и молодых мам смонтируют три лифта и пандус.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние 10 лет отремонтировали порядка 300 подземных пешеходных переходов. Там привели в порядок лестничные сходы, системы электроснабжения, водоотведения и отопления, заменили покрытия стен и полов.

