Пострадавшие от коронавируса отрасли в Москве увеличили среднесуточный оборот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 20 по 26 мая среднесуточный оборот отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса, вырос на 32 процента по сравнению с началом месяца, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Среднесуточный оборот составил 4,11 миллиарда рублей. Только за прошлую неделю показатель увеличился на 1,2 процента, а в денежном выражении – на один миллиард рублей.

"За эту неделю стоматологическая практика увеличила объемы на 12,4 процента, гостиничный сектор – на 8,7 процента, торговля – на 4,8 процента, общепит – на 3,6 процента", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что восстановление отраслей происходит на фоне возвращения к рабочему режиму промышленных и строительных компаний.

"Дополнительную поддержку росту оказывают меры правительства Москвы помощи бизнесу, максимально ориентированные на сферу торговли и услуг, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса", – отметил Пуртов.

В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.

Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить, относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.

На сегодняшний день система мер поддержки столичных компаний и жителей города включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов.

