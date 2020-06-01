Названы победители первого этапа конкурса детского рисунка "Наследие моего района"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве объявлены победители первого этапа конкурса детского рисунка "Наследие моего района". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Известно, что в каждом районе столицы жюри выделило одного победителя среди профессионалов и одного среди любителей. При этом участники конкурса были разделены на две возрастные группы – от 7 до 11 и от 12 до 15 лет.

По информации главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в нынешнем году свои работы на конкурс прислали свыше 1,5 тысячи детей.

"Работа жюри на первом этапе отбора была крайне сложной. Каждый конкурсант вложил в произведение уникальные эмоции и индивидуальный взгляд на город. Это именно то, ради чего мы и проводим конкурс", – рассказал Емельянов.

Изначально планировалось выбрать только трех победителей. Однако позже жюри приняло решение выделить лучших в каждом районе столицы. Таким образом, победителями первого этапа стали свыше 300 детей.

Среди лауреатов жюри теперь предстоит выбрать победителей в каждом городском округе. Авторы лучших работ получат грамоты, призы, а также возможность побывать на особой экскурсии в здании, признанное памятником архитектуры.

Кроме того, работы детей представят в одном из музеев столицы.

Позднее победителями городского этапа станут 12 человек. Их наградят дополнительно. Так, ребята смогут принять участие в эксклюзивном мастер-классе одного из членов жюри – Зураба Церетели.

Кроме того, подписчики социальных сетей Мосгорнаследия могут помочь выбрать автора лучшей работы в номинации "Приз зрительских симпатий". Пользователи смогут проголосовать за понравившийся рисунок.

"В этом году в честь 75-летия Победы была добавлена специальная номинация “Памятники-герои”. Мы предложили ребятам нарисовать монументы и здания, устоявшие во время боевых действий или же воздвигнутые в честь Великой Победы", – добавил Емельянов.

Отмечается, что победители данной номинации будут отмечены отдельно. Окончательные итоги конкурса объявят летом.

О начале приема заявок на конкурс рисунков "Наследие моего района" было объявлено 7 февраля. Сообщалось, что конкурс будет проходить в рамках Дней исторического и культурного наследия.