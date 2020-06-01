Названы победители первого этапа конкурса детского рисунка "Наследие моего района"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве объявлены победители первого этапа конкурса детского рисунка "Наследие моего района". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Известно, что в каждом районе столицы жюри выделило одного победителя среди профессионалов и одного среди любителей. При этом участники конкурса были разделены на две возрастные группы – от 7 до 11 и от 12 до 15 лет.
По информации главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в нынешнем году свои работы на конкурс прислали свыше 1,5 тысячи детей.
"Работа жюри на первом этапе отбора была крайне сложной. Каждый конкурсант вложил в произведение уникальные эмоции и индивидуальный взгляд на город. Это именно то, ради чего мы и проводим конкурс", – рассказал Емельянов.
Изначально планировалось выбрать только трех победителей. Однако позже жюри приняло решение выделить лучших в каждом районе столицы. Таким образом, победителями первого этапа стали свыше 300 детей.
Среди лауреатов жюри теперь предстоит выбрать победителей в каждом городском округе. Авторы лучших работ получат грамоты, призы, а также возможность побывать на особой экскурсии в здании, признанное памятником архитектуры.
Кроме того, работы детей представят в одном из музеев столицы.
Позднее победителями городского этапа станут 12 человек. Их наградят дополнительно. Так, ребята смогут принять участие в эксклюзивном мастер-классе одного из членов жюри – Зураба Церетели.
Кроме того, подписчики социальных сетей Мосгорнаследия могут помочь выбрать автора лучшей работы в номинации "Приз зрительских симпатий". Пользователи смогут проголосовать за понравившийся рисунок.
"В этом году в честь 75-летия Победы была добавлена специальная номинация “Памятники-герои”. Мы предложили ребятам нарисовать монументы и здания, устоявшие во время боевых действий или же воздвигнутые в честь Великой Победы", – добавил Емельянов.
Отмечается, что победители данной номинации будут отмечены отдельно. Окончательные итоги конкурса объявят летом.
О начале приема заявок на конкурс рисунков "Наследие моего района" было объявлено 7 февраля. Сообщалось, что конкурс будет проходить в рамках Дней исторического и культурного наследия.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: