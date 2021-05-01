Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановили после инцидента с человеком на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", – написали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на участке от станции "Киевская" до станции "Курская" Арбатско-Покровской линии нет движения поездов. При этом в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что в столичной подземке по 23 мая закрыли участок Люблинско-Дмитровской линии. На время ограничений пассажиры могут пользоваться компенсационными автобусами.