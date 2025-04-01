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01 апреля, 19:32

Город

Канатная дорога на Воробьевых горах закроется с 7 по 21 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Канатная дорога на Воробьевых горах не будет работать с 7 по 21 апреля. Это связано с ежегодным техническим обслуживанием, сообщается в телеграм-канале спортивно-туристического комплекса.

В период работ перевозка пассажиров не будет осуществляться.

Как уточнили в комплексе, в рамках обслуживания специалисты тщательно подготовят канатную дорогу к переходу на летний режим работы и обеспечат безопасность и комфорт посетителей.

Между тем в Москве открылся сезон летних веранд. В этом году процесс их включения в схему размещения был упрощен. Туда внесли свыше 4 тысяч сезонных объектов, более 900 из них готовы принять гостей.

При этом как рассказывал Сергей Собянин, для размещения летних веранд больше не требуется предварительное согласование проекта. Веранды должны примыкать к кафе или ресторану либо стоять на расстоянии не больше 5 метров от него.

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