Столичные предприниматели могут компенсировать затраты на патентование изобретений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 апреля начнет работать программа компенсации затрат на патентование изобретений в России для участников Московского инновационного кластера. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что вычет по 75 тысяч рублей за каждое изобретение можно получить в течение последних 12 месяцев с момента регистрации патента. Программа будет действовать с 1 апреля по 31 мая.

Для этого предпринимателям необходимо получить статус участника Московского инновационного кластера и подать заявку в личном кабинете i.moscow. После проверки с компанией заключат договор на перевод средств.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице со второго полугодия 2021 года продолжает расти число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а количество новых индивидуальных предпринимателей (ИП) с января 2022 года возросло на 16%.

