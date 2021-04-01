Дом по программе реновации построили в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Головинском районе на севере Москвы завершено строительство дома в рамках программы реновации жилищного фонда, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Головинский по адресу улица Флотская, владение 68, корпус 1, завершено строительство жилого дома на 161 квартиру для расселения по программе реновации. Оформлены документы для ввода новостройки в эксплуатацию", – заявил глава департамента Рафик Загрутдинов.

Общая площадь односекционного жилого дома, возведенного по индивидуальному проекту, составляет 9,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания расположены лифтовой холл, вестибюль жилой части здания, помещение хранения уборочного инвентаря, помещения дежурного, технические помещения и зона для размещения почтовых ящиков.

Здание оборудовано системой видеонаблюдения, охраны входов и современной пожарной сигнализацией, а лифты – тактильными и визуальными средствами информации.

Помимо прочего, в здании будет размещен центр информирования населения по программе реновации, а в будущем там также смогут разместиться магазины, аптеки, кафе и секции для детей.

"Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Новый двор оборудовали детской и спортивной площадкой с покрытием из резиновой крошки", – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что жилой дом для расселения по программе реновации построили в столичном районе Щукино. Трехсекционный дом с фасадами, облицованными керамогранитной плиткой пастельных тонов, рассчитан на 306 квартир. Пять из них адаптированы для маломобильных людей.

