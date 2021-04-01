Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Останкинская телебашня поддержит акцию "Зажги синим!" в День распространения информации о проблеме аутизма. Об этом сообщает РИА Новости.

"2 апреля, в День распространения информации о проблеме аутизма, Останкинская телебашня присоединится к акции "Зажги синим!" С 18:00 до 24:00 подсветка башни сменится на синий цвет", – рассказали в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Отмечается также, что на медиафасад выведут ролик фонда "Выход" – эта организация поддерживает людей с расстройством аутистического спектра (РАС).

В пресс-службе РТРС объяснили, что акция направлена на изменение отношения в обществе к людям с данным расстройством и их семьям. В связи с этим синюю подсветку также включат на телебашнях в Великом Новгороде, Грозном, Казани, Нижнем Новгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Ставрополе, Туле и Челябинске.

В конце марта жителям Москвы представили инклюзивные театральные проекты города. Например, люди с аутизмом могут принять участие в работе театра-студии "Круг II".

