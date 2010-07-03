В Басманном районе отремонтируют дом XIX века

Фото: moscowchanges.ru

В Москве отремонтируют двухэтажный кирпичный дом, построенный в 1887 году. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы пройдут в рамках программы капремонта многоквартирных домов. Предстоит провести наружные работы, косметический ремонт и частичную замену инженерных систем.

Также будет обновлен штукатурный слой, стены фасада заново покрасят, восстановят декоративные элементы и установят кронштейн для фасадного флагштока. Планируется заменить наружный водосток.

Цоколь перекрасят, установят новые оконные отливы из оцинкованного металлического листа. Планировка жилых помещений сохранится.

Ранее сообщалось, что в Замоскворечье отремонтируют дом более века постройки. В здании, которому 119 лет, заменят инженерные коммуникации, обновят фасад и кровлю здания.