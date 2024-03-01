Строительство дома по реновации в Северном Измайлове завершено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство жилого дома по реновации в столичном районе Северное Измайлово по адресу улица Константина Федина, владение 3, завершено. Новостройку возвели на месте снесенной пятиэтажки, жители которой получили новые квартиры на 5-й Парковой улице, доме 65Б. Об этом сообщила пресс-служба Депстроя Москвы.

Отмечается, что здание переменной этажности состоит из двух секций. Так, один корпус выполнен в графитовом цвете, второй – в индустриальном кирпичном. На фасадах установлены металлические корзины для кондиционеров.

По данным пресс-службы, новостройка отличается хорошей транспортной доступностью, поскольку от нее до станции метро "Щелковская" около 500 метров, рядом также находится Центральный автовокзал. Всего в доме 132 квартиры, из которых 24 – однокомнатные, 93 – двухкомнатные, 15 – трехкомнатные. Первый этаж дома будет нежилой, поскольку там откроют кафе, магазины, спортивные клубы и другие объекты. В вестибюле жилой части здания оборудованы колясочная, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона с почтовыми ящиками, кроме того, установлены два пассажирских лифта.

Во дворе дома специалисты сделали детскую, спортивные площадки и зоны отдыха. На прилегающей к зданию территории высадили деревья и кустарники, а также разбили газоны.

Ранее глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в текущем году более 20 тысяч квартир в домах по реновации передадут под заселение. В планах приступить к переселению 53 тысяч граждан и передать под заселение больше 90 новостроек, указал он и добавил, что через 3–4 года – на пике программы – будут переселять около 80 тысяч человек в год.

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