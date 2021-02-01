Строительство дома по программе реновации началось в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Зюзино началось строительство жилого дома на 119 квартир по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Дом начали возводить по адресу улица Болотниковская, владение 43.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

В сообщении говорится, что фасады дома отделают клинкерной плиткой и керамическим пиленым кирпичом, на них установят коробы для кондиционеров, а лоджии остеклят.

В вестибюле предусмотрено размещение колясочной, помещения для консьержа, кладовой и зоны для почтовых ящиков. Лифты будут оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.

Ранее сообщалось, что в Зюзине ведется строительство восьми домов по программе реновации. Пять из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Всего появится 1 042 квартиры. Под строительство выделено 62 тысячи квадратных метров. Кроме того, еще 13 зданий находится в стадии проектирования. Всего в этом районе новые квартиры получат жители 182 домов, в которых проживают около 48 тысяч человек.

