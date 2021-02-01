Строительство дома по программе реновации началось в Зюзине

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном районе Зюзино началось строительство жилого дома на 119 квартир по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
Дом начали возводить по адресу улица Болотниковская, владение 43.
"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
В сообщении говорится, что фасады дома отделают клинкерной плиткой и керамическим пиленым кирпичом, на них установят коробы для кондиционеров, а лоджии остеклят.
В вестибюле предусмотрено размещение колясочной, помещения для консьержа, кладовой и зоны для почтовых ящиков. Лифты будут оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.
Ранее сообщалось, что в Зюзине ведется строительство восьми домов по программе реновации. Пять из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Всего появится 1 042 квартиры. Под строительство выделено 62 тысячи квадратных метров. Кроме того, еще 13 зданий находится в стадии проектирования. Всего в этом районе новые квартиры получат жители 182 домов, в которых проживают около 48 тысяч человек.
"Мосгорсправка": переезд по реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: