Новую эстакаду построят на пересечении Волоколамки и Походного проезда

Новую эстакаду построят на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Эстакада пройдет посередине уже существующего шоссе и будет шестиполосной – по три полосы в каждую сторону.
Также будет обустроена двухуровневая развязка. По словам главного архитектора, появление всего объекта в целом ускорит движение по шоссе.
Он пояснил, что путепровод появится в рамках большого проекта реконструкции шоссе от МКАД до реки Сходня. Здесь планируется построить и обновить 1,8 километра дорог и реконструировать развязку на МКАД.
Сейчас в начале Волоколамского шоссе уже построен крупнейший в Москве Алабяно-Балтийский тоннель длиной почти три километра. Как отметил Кузнецов, это самое сложное инженерно-техническое сооружение мира, построенное в Москве: его проложили под землей на глубине порядка 30 метров.
17 января Сергей Собянин открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улице Академика Курчатова. Мэр отметил, что строители сдали эстакаду на год раньше запланированного срока.
Собянин подчеркнул, что новая эстакада в несколько раз уменьшит перепробег личного и общественного транспорта, улучшит транспортное обслуживание в прилегающих районах.
Эстакада обеспечивает разворот на Волоколамском шоссе при движении из центра в область, а также съезд на улицу Академика Курчатова. Строительство велось в рамках реконструкции участка Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК.
Работы по реконструкции начали в январе 2018 года. Во втором квартале 2019 года планируется завершить переустройство инженерных коммуникаций.
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