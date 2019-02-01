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08:29

Площадь академика Кутафина появилась на севере Москвы

город

08:29

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Фото: ТАСС/АСС/ Александр Саверкин

В столице площадь на пересечении улиц Викторенко и Острякова назвали в честь юриста и общественного деятеля Олега Кутафина. С предложением дать такое название площади выступила Ассоциация юристов России. Инициативу поддержали в Городской межведомственной комиссии по наименованию территорий, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

31 января соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Контроль за выполнением постановления возложен на руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.

Олег Кутафин – советский и российский ученый-правовед. Специалист в области конституционного права, академик РАН (2003), почетный член РАО, ректор и президент Московской государственной юридической академии (МГЮА).

город

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