Собянин присвоил площади в Москве имя академика Кутафина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление о присвоении площади на севере Москвы имени академика Олега Кутафина. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Присвоить площади, расположенной в Хорошевском районе Северного административного округа Москвы на пересечении улицы Викторенко с улицей Острякова, наименование – площадь Академика Кутафина", – сказано в распоряжении главы города.

Контроль за выполнением постановления возложен на руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.

Олег Кутафин – советский и российский ученый-правовед. Специалист в области конституционного права, академик РАН (2003), почетный член РАО, ректор и президент Московской государственной юридической академии (МГЮА).

В декабре прошлого года Владимир Путин поддержал предложение ректора ВГИКа Владимира Малышева установить на стене учебного заведения мемориальную доску режиссеру Станиславу Говорухину.