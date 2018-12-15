Путин поддержал предложение установить на стене ВГИКа мемориальную доску Говорухину

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин поддержал предложение ректора ВГИКа Владимира Малышева установить на стене вуза мемориальную доску режиссеру Станиславу Говорухину.
"По поводу памятной доски: если вы уже, Владимир Сергеевич, ставите этот вопрос, то, безусловно, мы это исполним. Считаю, что это абсолютно справедливо", – сказал президент.
Глава государства сейчас находится в Санкт-Петербурге. Там проходит президентский совет по культуре и искусству.
Станислав Говорухин умер 14 июня 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни. ОН снял более 20 фильмов, среди них "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "Десять негритят", "Асса".
В конце ноября президент поручил правительству Москвы присвоить имя Говорухина одной из улиц столицы. Также Путин поручил Минкульту организовать съемку документального фильма о режиссере и учредить 10 персональных стипендий имени Говорухина во ВГИКе в 2019 году.
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