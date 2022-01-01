В Москве выявили 2 472 случая заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За последние сутки в Москве выявили 2 472 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный Оперштаб.

За 24 часа с COVID-19 госпитализировали 560 человек. На ИВЛ находятся 540 пациентов.

Победить болезнь за сутки смогли еще 2 358 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 1 871 054 человека.

Скончались за минувшие сутки 67 пациентов.

Ранее Оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что риски распространения коронавирусной инфекции растут на фоне увеличения числа контактов между людьми в праздничные дни. В подобных условиях российской системе здравоохранения необходимо быть в постоянной готовности.