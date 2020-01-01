Новогодний маршрут стал доступен на портале "Узнай Москву"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодний маршрут для пеших прогулок стал доступен на портале "Узнай Москву", сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Маршрут начинается на Манежной площади, а завершается на катке сада "Эрмитаж".

Участники увидят Большой театр, ЦУМ и Дом союзов, посмотрят на дореволюционные Сандуновские бани, а также ресторан "Эрмитаж", где в конце XIX века впервые приготовили салат оливье.

Полную карту маршрута можно посмотреть на портале "Узнай Москву" в разделе "Маршруты".

Ранее серию онлайн-квестов в городских музеях запустили на портале "Узнай Москву". Первый из них создан для Государственного биологического музея.