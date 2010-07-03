Серию онлайн-квестов запустили на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Серию онлайн-квестов в городских музеях запустили на портале "Узнай Москву". Первый из них создан для Государственного биологического музея, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Квест "Загадки Биологического музея" уже доступен на сайте портала и в мобильном приложении. В него вошли 10 вопросов об истории усадьбы, в которой находится музей, а также о его основных экспонатах.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, цикл познавательных квестов будет расширяться.
"В будущем планируем запустить их в Мемориальном музее космонавтики, в музеях Владимира Высоцкого, Константина Паустовского, Сергея Есенина и в других", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Чтобы пройти квест, нужно установить приложение "Узнай Москву" для iOS или Android. После этого пользователь сможет перейти в меню и в разделе "Квесты" выбрать соответствующую игру. Участникам предстоит рассматривать экспонаты музея и отвечать на вопросы. После каждого ответа система показывает, правильный ли он, и выдает краткое пояснение.
Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".
Также на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.
Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 175 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 90 тематических прогулочных маршрутах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: