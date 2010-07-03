Серию онлайн-квестов запустили на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Серию онлайн-квестов в городских музеях запустили на портале "Узнай Москву". Первый из них создан для Государственного биологического музея, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Квест "Загадки Биологического музея" уже доступен на сайте портала и в мобильном приложении. В него вошли 10 вопросов об истории усадьбы, в которой находится музей, а также о его основных экспонатах.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, цикл познавательных квестов будет расширяться.

"В будущем планируем запустить их в Мемориальном музее космонавтики, в музеях Владимира Высоцкого, Константина Паустовского, Сергея Есенина и в других", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Чтобы пройти квест, нужно установить приложение "Узнай Москву" для iOS или Android. После этого пользователь сможет перейти в меню и в разделе "Квесты" выбрать соответствующую игру. Участникам предстоит рассматривать экспонаты музея и отвечать на вопросы. После каждого ответа система показывает, правильный ли он, и выдает краткое пояснение.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".

Также на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.

Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 175 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 90 тематических прогулочных маршрутах.

