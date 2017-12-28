Союз титанов: коллаборация Puma и BMW

Фото: предоставлено Puma
Известные бренды часто выступают в тандеме, создавая модные коллаборации. Например, знаменитый спортивный бренд Puma давно сотрудничает с автомобильным концерном BMW.
Среди спортивных товаров Puma есть специальная BMW-коллекция Motorsport, в которую входит одежда, обувь и аксессуары. Отличительной чертой этой серии являются качество, удобство и стильный дизайн в строгой цветовой гамме, включающей только черный, темно-синий, серый и белый цвета. Все вещи коллекции отмечены логотипом BMW.
Особое место в коллекции занимает обувь – кеды и кроссовки для автоспорта и повседневной жизни. Все модели выполнены из натуральной кожи и отличаются элегантным силуэтом. Оригинальные кроссовки BMW MS Future Cat снабжены асимметричной шнуровкой, из-за чего ботинки идеально сидят на ноге. А скругленная пятка придает дополнительное удобство при вождении автомобиля. Кеды BMW MS Casual выглядят чуть более спортивно за счет перфорированного язычка и мыса. А кроссовки Pitlane могут похвастаться наличием инновационной технологии Running, что делает их чрезвычайно удобными: специальная конструкция подошвы и гибкие канавки на ней повторяют естественный рисунок шага, обеспечивая плавный ход и возврат энергии.
Настоящим шедевром спортивного стиля можно назвать куртку BMW MSP Vent Padded Jkt, которая отлично подходит в качестве верхней повседневной одежды. Инновационный материал куртки способен поддерживать температуру тела на оптимальном уровне, согревая в холод и не давая перегреться в теплое время. Это обеспечивается за счет особых зон вентиляции, которые открываются только во время движения и закрываются в статичном положении.
Модный образ от BMW и Puma можно дополнить футболкой удлиненного фасона из чистого хлопка и спортивными штанами BMW MSP Track Pants из особого ворсистого трикотажа, который обеспечивает максимальный комфорт.
Среди полезных аксессуаров этой серии – кепка-бейсболка темно-синего цвета с контрастной белой отделкой и изогнутым козырьком.
Вещи из коллекции помогут вам чувствовать себя удобно и модно. И для этого совсем не обязательно ездить на BMW.
На правах рекламы
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: