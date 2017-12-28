Союз титанов: коллаборация Puma и BMW

Фото: предоставлено Puma

Известные бренды часто выступают в тандеме, создавая модные коллаборации. Например, знаменитый спортивный бренд Puma давно сотрудничает с автомобильным концерном BMW.

Среди спортивных товаров Puma есть специальная BMW-коллекция Motorsport, в которую входит одежда, обувь и аксессуары. Отличительной чертой этой серии являются качество, удобство и стильный дизайн в строгой цветовой гамме, включающей только черный, темно-синий, серый и белый цвета. Все вещи коллекции отмечены логотипом BMW.

Особое место в коллекции занимает обувь – кеды и кроссовки для автоспорта и повседневной жизни. Все модели выполнены из натуральной кожи и отличаются элегантным силуэтом. Оригинальные кроссовки BMW MS Future Cat снабжены асимметричной шнуровкой, из-за чего ботинки идеально сидят на ноге. А скругленная пятка придает дополнительное удобство при вождении автомобиля. Кеды BMW MS Casual выглядят чуть более спортивно за счет перфорированного язычка и мыса. А кроссовки Pitlane могут похвастаться наличием инновационной технологии Running, что делает их чрезвычайно удобными: специальная конструкция подошвы и гибкие канавки на ней повторяют естественный рисунок шага, обеспечивая плавный ход и возврат энергии.

Настоящим шедевром спортивного стиля можно назвать куртку BMW MSP Vent Padded Jkt, которая отлично подходит в качестве верхней повседневной одежды. Инновационный материал куртки способен поддерживать температуру тела на оптимальном уровне, согревая в холод и не давая перегреться в теплое время. Это обеспечивается за счет особых зон вентиляции, которые открываются только во время движения и закрываются в статичном положении.

Модный образ от BMW и Puma можно дополнить футболкой удлиненного фасона из чистого хлопка и спортивными штанами BMW MSP Track Pants из особого ворсистого трикотажа, который обеспечивает максимальный комфорт.

Среди полезных аксессуаров этой серии – кепка-бейсболка темно-синего цвета с контрастной белой отделкой и изогнутым козырьком.

Вещи из коллекции помогут вам чувствовать себя удобно и модно. И для этого совсем не обязательно ездить на BMW.

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