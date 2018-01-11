Названы самые мотивирующие фитнес-приложения для смартфонов

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Стали известны самые мотивирующие на занятия спортом приложения для смартфонов. Масштабное исследование провели в Роскачестве, сообщает Агентство "Москва".

Специалисты отобрали 30 приложений на операционной системе iOS и 29 на Android. Эксперты оценили их функциональность, удобство, безопасность и производительность по 109 критериям.

В результате проверки наиболее эффективными приложениями оказались Freeletics Bodyweight, "Тренировки тренер – Workout Trainer", "Nike+ Training Club – тренировки и фитнес-планы" для iOS и Freeletics Bodyweight, "Тренировки Workout Trainer", "Seven – марафон 7-минутных тренировок" для Android, сообщили в ведомстве.

Для тех, кто предпочитает заниматься фитнесом дома, подойдут Freeletics Bodyweight и Runtastic. Большинство упражнений в них не требуют дополнительного инвентаря. А для занятий в спортзале пригодятся Fitness Point, GymBook, GymUp, JEFIT, FitProSport и StrongLifts 5x5 Workout.

По мнению экспертов, наиболее понятные упражнения находятся в приложениях "Фитнес тренер Fitness Online – тренировки в зале", Freeletics Bodyweight, "Мой тренер", и "Тренировки Workout Trainer". Там представлены наглядные видеоматериалы.

Ранее эксперты Роскачества проверили на прочность iPhone X. В таблице ведомства, где все исследованные смартфоны распределены согласно общей оценке по результатам всех тестов, гаджет оказался на 11 месте, уступив iPhone 6, 6s, 8 и 8 Plus.