Стали известны участники 1/16 финала Кубка России по футболу

9 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу 2013/2014, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. По ее итогам чемпион страны, московский ЦСКА, отправится в Дзержинск, где сыграет с местным "Химиком". Столичные "Спартак", "Динамо" и "Локомотив" сыграют с ярославским "Шинником", белгородским "Салютом" и волгоградским "Ротором" соответственно.

Полный список пар 1/16 финала выглядит так: "Шинник" (Ярославль) – "Спартак" (Москва), "Тосно" (Тосно) – "Урал" (Екатеринбург), "Звезда" (Рязань) – "Кубань" (Краснодар), "Долгопрудный" (Долгопрудный) – "Краснодар" (Краснодар), "Химик" (Дзержинск) – ЦСКА (Москва), "Сокол" (Саратов) – "Крылья Советов (Самара), "Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Терек" (Грозный), "Мордовия" (Саранск) – "Амкар" (Пермь), "Алания" (Владикавказ) – "Анжи" (Махачкала), "Ангушт" (Назрань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Салют" (Белгород) – "Динамо" (Москва), "Ротор" (Волгоград) – "Локомотив" (Москва), "Тюмень" (Тюмень) – "Зенит" (Санкт-Петербург), "Газовик" (Оренбург) – "Томь" (Томск), "Луч-Энергия" (Владивосток) – "Рубин" (Казань), "СКА-Энергия" (Хабаровск) – "Волга" (Нижний Новгород).

Матчи пройдут 30 и 31 октября.

Напомним, что начиная с сезона 2007/2008 на всех стадиях турнира победители пар выявляются по итогам одного матча. Победитель турнира получит право сыграть в Лиге Европе УЕФА 2014/2015, а также сразиться в матче за Суперкубка России с чемпионом страны 2013/2014.

Российский футбольный союз