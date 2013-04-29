"Вечерняя Москва" приняла участие в форуме "СМИ в Беларуси"

На днях в Минске завершилась XVI Международная специализированная выставка "СМИ в Беларуси". В работе форума приняла участие и газета "Вечерняя Москва", сотрудники которой рассказали об особенностях работы в условиях конвергенции, мультимедийности и интерактивности.

По словам главного редактора "Вечерки" Александра Куприянова, основная проблема журналистов сейчас - это высокая скорость, с которой передают информацию блогеры. "Какого качества этот контент - другой вопрос, но это мощная армия людей. Например, о теракте в Домодедово первым сообщил блогер, информация моментально появилась на сайте", - отметил он.

В интервью по возвращении в Москву Александр Куприянов рассказал, что конкурировать с блогерами журналисты могут только за счет качества материалов, эксклюзивности, за счет экспертов, спикеров и комментаторов, которые расскажут то, чего не знают блогеры.

При этом главред убежден, что газета не исчезнет и бумага останется как носитель средства массовой информации. "Но для того, чтобы люди выбирали этот продукт, надо осваивать новые технологии для печатных СМИ", - сказал он. Так, "Вечерняя Москва" активно развивается как мультимедийное СМИ и конвергентная редакция.

Сетевое вещание "Вечерки" и регулярные эфиры направлены на поиски нового контента для газеты. Корреспонденты издания проводят прямые включения из города, из студии, из-за этого их материалы получаются предельно актуальными, подвижными, выразительными, экспрессивными.

"Печатное СМИ, предоставляющее своим потребителям информацию в печатном, интернет-, видео- и аудиоформате, работающее как мультимедийная редакция, абсолютно конкурентоспособно в условиях изменяющегося рынка, высокой популярности интернет-ресурсов и развивающейся блогерской журналистики, а также, безусловно, позволяет поддерживать востребованность печатного источника - газеты нового, усовершенствованного типа," - отметил Александр Куприянов.