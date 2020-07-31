Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снижение рубля усилилось в пятницу вечером, 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс евро поднялся до 88 рублей, доллара – до 74,5 рубля. По информации Мосбиржи расчетами завтра, доллар рос на 1,25 рубля – до 74,41 рубля. Что касается европейской валюты, то расчетами завтра она выросла на 1,17 рубля, составив 87,82 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Змиев заявил, что нынешние изменения курсов евро и доллара вызваны корректировкой стоимости нефти. По словам эксперта, можно ожидать значительную волатильность, в том числе связанную с паническими настроениями участников финансового рынка.