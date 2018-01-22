Выручка от продаж элитного жилья в Москве выросла на треть

22 января, 15:32
Фото: ТАСС/Александр Зеликов
Выручка московских застройщиков от продажи жилья в элитных новостройках в 2017 году увеличилась на 32 процента по сравнению с предыдущим годом. Она составила 45 миллиардов рублей.
В 2017 году было заключено свыше 520 сделок с премиальными квартирами и апартаментами в новостройках Москвы, сообщает компания Savills. Это на 8 процентов больше, чем в 2016 году. Значительная часть сделок прошла в новостройках на самой ранней стадии строительства.
Средняя стоимость сделки за год составила 87,4 миллиона рублей. Больше половины сделок в 2017 году – лоты стоимостью от 1 миллиона долларов. При этом более 60 процентов из них находятся в трех районах – Замоскворечье, Хамовники и Якиманка. Средняя цена "квадрата" среди объектов от миллиона долларов достигла 12,7 тысячи долларов. В среднем по рынку цены выросли на 1 процент, а наиболее удачные лоты стали дороже на более чем 30 процентов.
Цены выросли в 40 процентах жилых и апартаментных комплексов премиум-класса, еще в трети проектов ценообразование осталось на уровне начала года. В каждом четвертом проекте застройщики цены снизили. Известно, что эксперты компании зафиксировали в 2017 году исторический максимум по числу лотов в свободной продаже – 2,1 тысячи. Специалисты прогнозируют дальнейший рост предложения в премиальных новостройках.
Ранее сообщалось, что общая стоимость сотни самых дорогих квартир в столице упала с октября 2017 года на 20 процентов до 43,7 миллиарда рублей. Стоимость самого дорогого предложения на рынке элитного жилья в Москве без учета особняков – 30 миллионов долларов. Это пентхаус площадью 600 квадратов возле Патриарших прудов.
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