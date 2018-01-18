Сотня самых дорогих квартир Москвы подешевела за квартал на 20 процентов

Фото: портал Москва 24/ Лидия Широнина

Общая стоимость сотни самых дорогих квартир в Москве упала с октября 2017 года на 20 процентов до 43,7 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Средняя цена квадратного метра в ста самых дорогих квартирах Москвы составила 33,2 тысячи долларов, – сообщили в риелторской компании Savills. В октябре один квадрат стоил 34,8 тысячи долларов.

Диапазон площадей ста самых дорогих квартир Москвы в открытой продаже – от 77 до 597 квадратных метров. В компании отметили, что стоимость самого дорогого предложения на московском рынке элитного жилья без учета особняков – 30 миллионов долларов. Это пентхаус площадью 600 квадратов возле Патриарших прудов.