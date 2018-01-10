Центробанк рассказал о новой схеме продажи жилья в России

10 января, 14:07
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Россияне смогут заключать договор участия в долевом строительстве с использованием счетов-эскроу уже с 1 июля. Новую схему продажи жилья пояснили в Центробанке.
Кроме того, механизм привлечения денежных средств будет использоваться напрямую застройщиком. Это прописано в правительственном плане мероприятий по поэтапному замещению средств дольщиков банковским кредитованием.
Преимущества новой схемы пояснила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
"Эскроу-счет открывает в банке человек, который хочет приобрести квартиру, когда она будет достроена. Этот механизм действует во всех цивилизованных странах. Например, во Франции купить квартиру в новостройке по-другому невозможно", – сказала она в эфире радио "Москва FM".
Эксперт пояснила, что теперь покупатель сможет резервировать деньги на счету в банке, где они будут храниться в качестве депозита. Застройщик получит деньги от банка в кредит.
По прогнозам, доля договоров по эскроу-счетам уже к середине 2019 года может составить около 30 процентов от всего количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве.
В настоящее время с банковским сообществом прорабатываются вопросы сопровождения, при котором банки получат право контролировать использование средств, а также смогут отказать в проведении платежа. По результатам обсуждения в закон планируют внести соответствующих поправки.
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