Молодые семьи в России могут быть освобождены от налога на недвижимость

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Общественники предложили освободить молодые семьи (до 35 лет) от налога на недвижимость. 19 января межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита" собирается направить обращение в Госдуму.

Авторы инициативы рассказали, что цель этой меры – стимулирование рождаемости в стране, сообщает RT. Возраст с 20 до 35 лет – активный период становления семьи, когда рождаются дети, и с чем связаны существенные траты.

По словам главы правозащитной организации Марата Аманлиева, любые финансовые послабления для молодых семей ощутимы. Он также отметил, что многие молодые семьи выплачивают ипотеку за жилье. Аманлиев добавил, что появление льготного периода благоприятно повлияет на семейный бюджет в условиях постоянно растущих налоговых ставок.

Депутат Госдумы по финансам и налогам Вера Ганзя считает, что предложенная мера не слишком поможет молодежи. Кроме того, она подчеркнула, что компенсировать недополученные в бюджет деньги придется гражданам других возрастных категорий.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что даже незначительная поддержка семьи может положительно отразиться на рождаемости. Нововведение может стать частью комплекса мер, направленных на ее рост.

Инициативу поддержал депутат Госдумы по социальной политике Николай Коломейцев. Он надеется на реализацию проекта в ближайшее время.