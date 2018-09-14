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14 сентября 2018, 13:49

Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку впервые с 2014 года

Фото: depositphotos/Rangizzz

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Об этом сообщается на официальном портале Центробанка.

За последние четыре года это произошло впервые – с 2014 года показатель только снижался.

Решение о повышении ключевой ставки принял совет директоров ЦБ. В документе также отмечается, что мегарегулятор прогнозирует по итогам 2019 года годовую инфляцию в интервале 5–5,5%. К 2020 году она должна вернуться к уровню в 4%, считают в Банке России.

В предыдущий раз ключевая ставка менялась 26 марта этого года. В следующий раз вопрос об изменении ключевой ставки будут рассматривать 26 октября 2018 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала факторы в пользу повышения ключевой ставки. Она отметила, что наблюдается повышенная волатильность на финансовых рынках во всем мире и это будут учитывать при принятии решения. Кроме того, инфляция в России возвращается к целевому показателю.

По словам Набиуллиной, сейчас риски оценивают как носящие временный характер. Она добавила, что изменения на внешних рынках обсудят на предстоящем совете директоров 14 сентября.

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