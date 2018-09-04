Набиуллина назвала факторы в пользу повышения ключевой ставки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

ЦБ РФ отмечает появление нескольких факторов в пользу повышения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, что решение примет совет директоров регулятора.

"Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки и появились некоторые факторы, которые позволяют "положить на стол" вопрос возможного повышения ставки", – цитирует Набиуллину ТАСС.

По ее словам, наблюдается повышенная волатильность на финансовых рынках во всем мире. Это будут учитывать при принятии решения. Инфляция в России возвращается к целевому показателю.

По словам главы регулятора, сейчас риски оценивают как носящие временный характер. Изменения на внешних рынках обсудят на предстоящем совете директоров 14 сентября.

Отмечается, что эти заявления Набиуллиной помогли рублю отыграть утреннее снижение на рынке, когда доллар вырос до 68,4 рубля. Евро снизился до 78,76 рубля.

В Кремле колебания рубля объяснили среднесуточной волатильностью и естественными рыночными процессами. Предполагается, что ситуация на рынке скорректируется со временем.

ЦБ установил новый официальный курс валют на 5 сентября. Евро вырос на 38,24 копейки, до 79,02 рубля, а доллар превысил показатель вторника на 52,94 копейки. Курс американца составил 68,27 рубля

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