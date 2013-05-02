Центробанк ЕС вводит новую купюру в 5 евро

Центробанк ЕС вводит в оборот новую купюру в 5 евро

Центробанк ЕС вводит в оборот новую банкноту достоинством 5 евро. Принципиальное изменение коснулось надписей: теперь слово "Евро" и аббревиатура "ЕЦБ" - Европейский центральный Банк - будут напечатаны не только на латинице, но и на кириллице.

Нововведения добилась Болгария, боровшаяся за придание кириллице статуса официального алфавита объединенной Европы.

Есть и другие изменения - цвет останется прежним, но при наклоне будет меняться от зеленого к темно-синему. Обновились водяные знаки и голограмма. Для увеличения срока службы теперь используется специальное покрытие, за счет которого купюра стала немного толще.