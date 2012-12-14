На Никулинском рынке из-за пожара эвакуируют людей

14 декабря на Никулинском рынке в Москве загорелся один из торговых павильонов.

Возгорание произошло в одном из отдельно стоящих торговых павильонов на территории рынка по адресу улица Никулинская, дом 11. Площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 50 квадратных метров. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс".

На место прибыли сотрудники МЧС. Из павильона эвакуируют людей. При пожаре никто не пострадал

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