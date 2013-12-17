Форма поиска по сайту

17 декабря 2013, 11:28

Транспорт

Расписание электричек Москва-Тверь изменится из-за ремонта путей

С 19 по 23 декабря расписание пригородных электричек на участках Москва-Тверь и Тверь-Бологое Октябрьской железной дороги будет частично изменено из-за строительства четвертого главного пути на перегоне Москва-Крюково, сообщает пресс-служба РЖД.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность трассы как для электричек, так и для поездов, следующих с высокими маршрутными скоростями, уточняется в сообщении.

Кроме того, 19 декабря будут отменено несколько поездов, следующих по маршруту Москва-Крюково и Москва-Клин. Подробно с изменением расписания поездов можно ознакомиться на сайте РЖД.

